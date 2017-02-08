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Kumar makinesi konulan kahvehanelere baskın

Bursa'da kumar makineleri konulan kahvehanelere polis tarafından baskın yapıldı.

Kumar makinesi konulan kahvehanelere baskın

08 Şubat 2017 09:06

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı aldı. Yapılan operasyonda kahvehanede bilgisayar ele geçirildi. BilgisayarIN 1 lira ile çalıştığı tespit edildi. 1 liranın atılmasının ardından ekrana bir kol geliyor. Ardından o kala basınca 3 kutuda çeşitli meyveler dönüyor. Meyvelerin 3'ü de aynı gelirse oyunu oynayan şahıs 50 liraya kadar para kazanıyor. Makinenin 80'nci kişi ve katlarına ise sigara verdiği tespit edildi. Kahvehane sahibi C.S. (63) hakkında işlem yapıldı.

Başka bir kahvehanede çarkıfelek ve sigara makinesi ele geçirildi
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Selçukbey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Kahvehanede çarkıfelek ve sigara makinesi ele geçirildi. Çarkıfelek makinesindeki 240 lira paraya el konuldu. Ayrıca sigara makinesinin de 80'nci kişi ve katlarına sigara verdiği ortaya çıktı. Kahvehane sahibi Y.R.G. (58) hakkında bin 72 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan 
 


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