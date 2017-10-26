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Kumar oynatılan dernekte pompalı tüfek çıktı

Eskişehir'de kumar oynandığı belirlenen bir derneğe baskın yapan polis ekipleri, pompalı tüfek ele geçirdi.

Kumar oynatılan dernekte pompalı tüfek çıktı

26 Ekim 2017 10:47

Polis kumar oynayan ve oynatanlara göz açtırmıyor. Eskişehir'de kurulan özel ekip, çalışmalarına devam ediyor. Dün Hoşnudiye ve İstiklal mahallelerinde faaliyet gösteren 4 esnaf derneğine baskın yapan polis ekipleri, 223 kişi ile 4 dernek yöneticisini gözaltına aldı. Tombala makinesi ile kumar ekipmanlarına el koyan polis ekipleri, 227 kişiyi de gözaltı yaptı. Kumar oynayan 223 kişi 227'şer liralık cezanın ardından serbest kalırken, dernek yöneticisi 4 şahsın sorgulanmasına devam ediliyor.

Yaklaşık 50 bin liralık cezanın kesildiği operasyon sonucu mühürlenen dernekte arama yapıldı. Aramalarda bir adet de pompalı tüfek bulundu. 

 

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