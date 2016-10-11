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Kumar oynatılan kahvehaneye polis baskını

Kocaeli’de kumar oynatıldığı belirlenen kahvehaneye polis ekiplerince yapılan baskında kumar paraları ve kumar oynamada kullanılan malzemelere el konuldu.


11 Ekim 2016 17:15

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi'nde kumar oynatıldığı belirlenen bir kahvehaneye polis ekiplerinde baskın düzenlendi. Kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerince gece 01.50 sıralarında yapılan baskında, kumar oynayanlara suçüstü yapıldı. Baskında masa üzerinde kumar parası olduğu belirlenen bin 850 TL ile kumar oynamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Polise yakalanmamak için kamera sistemiyle kontrol mekanizmasının kullanıldığı kahvehanenin işletmecisi S.Ü.’ye 219 TL para cezası kesilerek mekanın mühürlenmesi için işlem başlatıldı. 

İsmail Gündüz
 

Etiketler: kahvehane, polis baskını


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