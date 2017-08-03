Kumar oynayan 26 kişiye suçüstü

Edinilen bilgilere göre, Semerciler Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede para karşılığı kumar oynandığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında 26 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, yapılan aramalarda ise kumar oynamaya yarayan materyaller ele geçirildi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 7 kişiye ‘kumara yer temin etmek’ suçundan, 19 şahsa ise ‘kumar oynamak’ suçundan işlem yapıldı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Burak Can Tokyürek