Diğer
Kategoriler

Kumar oynayan 26 kişiye suçüstü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, polis ekipleri kumar oynanan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında para karşılığı kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan 26 kişiye suçüstü

03 Ağustos 2017 18:36

Edinilen bilgilere göre, Semerciler Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede para karşılığı kumar oynandığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında 26 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, yapılan aramalarda ise kumar oynamaya yarayan materyaller ele geçirildi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 7 kişiye ‘kumara yer temin etmek’ suçundan, 19 şahsa ise ‘kumar oynamak’ suçundan işlem yapıldı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Burak Can Tokyürek 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!