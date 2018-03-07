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Kumardan mühürlenen iş yerine kumar baskını

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz günlerde kumar oynandığı için mühürlenen kahvehaneye kumar baskını yapıldı.

Kumardan mühürlenen iş yerine kumar baskını

07 Mart 2018 16:31

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Gölbaşı ilçesinde iş yerinde kumar oynatmaktan hakkında işlem yapıldı. Ekipler tarafından iş yeri 10 gün süre ile kapatıldı. İşyeri sahibi Z.A.M. isimli şahsın iş yeri kapama cezası bittikten sonra iş yerini açtığı ilk gün kumar oynatmaya devam ettiği ihbarı üzerine polis işyerine yine operasyon düzenledi. Baskında kumar oynayan H.K., C.K. ve O.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 

İş yerinde kumar aletleri ile bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen kumar aletleri ve para emanete alındı. Yakalanan şahıslar ve iş yeri sahibi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Kürşat Aktaş
 

Etiketler: Adıyaman, kumar

 

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