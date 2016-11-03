Edinilen bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Efendibey Mahallesi Giray Sokakta bulunan bir apartmanını zemin katında yeni bir kumarhanenin açıldığını ve tombala oynattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, müşteri kılığında kumarhaneye girdi. Kumar oynandığının kesinleşmesi üzerine çok sayıda polisle kumarhaneye baskın düzenlendi. Baskında 68 kişi gözaltına alındı. Tombala oynamaya yarayan malzemeler ile bingo makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 68 kişiye kişi başı 219 TL ceza kesildi.