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Kumbarasında biriktirdiği parasını Kızılay’a bağışladı

Televizyonda yemek bulamayan çocukları görünce üzüldüğünü söyleyen 7 yaşındaki Yağmur Temel, kumbarasında biriktirdiği parasını Kızılay’a bağışladı.

Kumbarasında biriktirdiği parasını Kızılaya bağışladı

12 Ağustos 2017 23:57

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’ni ailesi ile birlikte ziyaret eden 7 yaşındaki Yağmur Temel, kumbarasında biriktirdiği 217 lirayı, televizyonda yemek bulamayan çocukları görünce çok üzüldüğünü belirterek Kızılay’a bağışladı. Biriktirdiği parasını Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım’a teslim eden minik Yağmur, kumbarası dolduğunda tekrar bağış yapmak için geleceğini söyledi.

“DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK”

Minik Yağmur’un ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Yağmur gibi birçok çocuğun iyilik dolu olduğunu ve geleceği dünyayı kurtaracağını söyledi. Yıldırım, şube olarak çocuklar için birçok proje geliştirdiklerini ve halen “81 il 81 anaokulu” gibi önemli bir projeyle çocuklarımızın iyilikle dolu bir hayat geçirmelerine destek olacaklarını belirtti.

Faruk Çidem 

Etiketler: kızılay, kumbara


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