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Kumbarasındaki parasını Afrin için bağışladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna Gümüşhaneliler hem maddi hem manevi destek olmaya devam ediyor.

Kumbarasındaki parasını Afrin için bağışladı

06 Şubat 2018 15:35

Her sektörden işadamları ve hayırsever vatandaşların özellikle Mehmetçik vakfına bağışlar yaptığı, pestil-köme üreticilerinin cephede savaşan askerlere binlerce kilogram pestil gönderdiği Gümüşhane’de 7 yaşındaki bir çocuk kumbarasındaki tüm parasını Mehmetçik vakfına bağışladı.

Hasanbey Mahallesi muhtarı Hamza Bayrak’ın oğlu ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Yiğit Bayrak, haberlerde gördüğü operasyondan, aile bireylerinin de bu minvaldeki konuşmalarından etkilenerek ‘Ben ne yapabilirim’ diye düşünmeye başladı.

Bu sırada evde harçlıklarıyla para biriktirdiği kumbarası aklına gelen Bayrak, hemen anne ve babasına söyleyerek kumbarasındaki tüm parasını Mehmetçiğe göndermek istediğini söyledi.

Kumbarasında biriktirdiği parayı Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonuna katılan askerlere gönderilmek üzere Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan Bayrak’ın kumbarasından 730 TL para çıktı.

Minik öğrenciyi anne ve babasıyla birlikte makamında kabul eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yapılan destekten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Küçük kardeşimizin yaptığı bu destek yüreğinin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Kendisini bu gurur veren hareketinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Recep Ergin 

Etiketler: afrin, bağış, tsk

 

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