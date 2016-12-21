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Kumbarasındaki playstation parasını Halep’e bağışladı

Halep'e yardım için kumbarasındaki 825 TL parayı bağışlayan Yunus Emre Okulları 5’nci sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Taşçı, "Halep’teki kardeşlerim savaş altındalar. Ben de bundan etkilendim, kumbaramdaki playstation alacağım paramı Halep yardım kampanyasına bağışladım" dedi.

Kumbarasındaki playstation parasını Halepe bağışladı

21 Aralık 2016 12:48
Kumbarasındaki playstation parasını Halep’e bağışladı - Tıkla İzle

Ankara'da Yunus Emre Okulları Halep için bir yardım kampanyası başlattı. Ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Muhammed Furkan Taşçı da, kumbarasında biriktirdiği 825 lirayı Halepli kardeşlerine bağışladı. Okul olarak Halep’ yardım için seferber olduklarını kaydeden Okul Müdürü Mustafa Kemal Çalışır, “Öğrencilerimiz Halep’te meydana gelen olaylar sonucunda çok etkilenmişler. Bize öğrencilerimiz bu konu ile ilgili sürekli müracaat ettiler. ‘Müdürüm biz Halep’teki kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz’ diye. Bizde bunun üzerine yaptığımız araştırmalarda Kızılay ile görüşerek, Kızılay’ın projelerini inceledik. Kızılay’ın bu projelerinin içerisinde un yardımı olduğunu öğrendik. Çocuklarımıza bunun için bir duyuru yaptık. ‘Her sınıfımız bir çuval un bağışı yapsın’ diye bildirdik. Çocuklarımız da sağ olsunlar bu kampanyaya çok duyarlı davrandılar. Kendi harçlıklarını, kumbaralarında biriktirdikleri paralarını getirip okulumuza teslim ettiler. Biz de bu paralar Kızılay’a teslim edeceğiz” dedi.
Okul Müdürü Çalışır, kampanyada çok küçük miktarların geldiğini ancak Furkan Taşçı isimli öğrencinin kumbarasındaki bütün parayı bağışladığını kaydetti. Çalışır, “Kumbarasının içerisini açtığımızda 825 TL para çıktı. Biz kendi küçük ama yüreği büyük öğrencimizi tebrik ettik. Gerçekten Türk milleti bu” diye konuştu.

“Halep’teki kardeşlerim savaş altındalar”
5’nci sınıf öğrencisi Muhammed Furkan Taşçı ise, “Yardım kampanyasına sevindim. Halep’teki kardeşlerim savaş altındalar. Ben de bundan etkilendim, kumbaramdaki playstation alacağım paramı Halep yardım kampanyasına bağışladım” dedi.
Okul Müdürü Mustafa Kemal Çalışır, cuma gününe kadar sürecek kampanyada yapılacak bağışların Kızılay’a teslim edileceğini dile getirdi.

Benan Özben 

 

Etiketler: Halep


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