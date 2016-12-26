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Kumbarasındaki tüm parayı Halep’e bağışladı

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu 4-C sınıfındaki Mehmet Yusuf Aslan, kumbarasında ki tüm parayı Halep’e yardım olarak bağışladı.

Kumbarasındaki tüm parayı Halepe bağışladı

26 Aralık 2016 14:41

Adıyaman Sivil Toplum Platformu tarafından başlatılan “Halep’e Yol Açın” adlı yardım kampanyasına en anlamlı desteklerden birisini Borsa İstanbul İlkokulu 4-C sınıfındaki Mehmet Yusuf Aslan verdi. Bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 411 TL’yi, Halep’te ki çocuklar ölmesin diye bağışladı.
Biriktirdiği harçlığını zarfın içerisine koyarak okul idaresine teslim eden Mehmet Yusuf Aslan, televizyonda Halep’te ki çocukların halini görünce bisiklet almaktan vazgeçtiğini ve tüm harçlığını bağışlamak istediğini söyledi.

Kendisinin yeniden para biriktirerek bisiklet alabileceğini ancak Halep’te çocukların öldüğünü dile getiren Mehmet Yusuf Aslan’a Adıyaman Sivil Toplum Platformu sözcüsü Memur-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Ali Deniz, düzenlenen yardım kampanyasına toplumun her kesiminden destek geldiğini belirterek, dünya mazlumlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokul Müdür Yardımcısı Nihat Kaplan ise, okul olarak bu tüm toplumsal konulara duyarlı olduklarını belirterek, “Öğrencimiz zarfı getirdiğinde zarfın içerisindeki parayı görünce şaşırdık. Paradan ailenin haberinin olup olmadığını araştırdık. Ailede çocuklarının kumbaradaki parayı bağışladığını söyleyince çok etkilendik. Okulumuz Halep’e Yol Açın kampanyasına 7 bin 904 TL bağışta bulundu. Daha önce 15 Temmuz Şehitleri için düzenlen yardım kampanyasına ise 4 bin TL’ye yakın yardımda bulunmuştuk” dedi.
 

Ahmet Arslantaş
 


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