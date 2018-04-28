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Küme düşen takımına tribünden tek başına destek verdi

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı Gaziantepspor’a ayrılan tribünde tek bir taraftar gönül verdiği takımını yalnız bırakmayarak destek verdi.

Küme düşen takımına tribünden tek başına destek verdi

28 Nisan 2018 17:56

Denizli’de üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Emrah Akgün isimli genç, zor günler geçiren ve küme düşmesi kesinleşen Gaziantepsor’u her şeye rağmen tribünde yalnız bırakmayarak destek verdi. Rakip takım Gaziantepspor için ayrılan yaklaşık bin kişilik kısımda Akgün gönül verdiği siyah kırmızılı renklerin formasını giyip, atkısını takarak takımına destek verdi. Akgün maç bitimine kadar takımının yanında olarak desteğini esirgemedi. Müsabaka Denizlispor’un 5-0’lık üstünlüğü ile sonuçlansa da Akgün karşılaşma bitiminde iki takımı da alkışlayarak stattan ayrıldı.  

Gökten Ceylan

Etiketler: gaziantepspor

 

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