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Kümes hayvancılığı üretimi istatistikleri açıklandı |13 Şubat Salı

Tavuk yumurtası üretimi 2017 yılında 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Kümes hayvancılığı üretimi istatistikleri açıklandı |13 Şubat Salı

13 Şubat 2018 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık dönemi kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. 2017 yıl sonu itibariyle yumurtlayan tavuk (damızlıklar hariç) sayısı 76 milyon 748 bin 797 adet olarak gerçekleşti.

KESİLEN TAVUK SAYISI 106 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 727 BİN Adet Oldu

Kesilen tavuk sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. Aralık ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 54,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 arttı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 185 BİN 681 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 6 BİN 79 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 arttı. Aralık ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 21,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,004 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 arttı.

 

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