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Kümes hayvancılığı üretimi istatistikleri açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti

Kümes hayvancılığı üretimi istatistikleri açıklandı

11 Ağustos 2017 10:44

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı. Kesilen tavuk sayısı 105 milyon, kesilen hindi sayısı ise 429 bin adet oldu.

Kesilen tavuk sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Haziran ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı.

Tavuk eti üretimi 180 bin 922 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 499 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Haziran ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 arttı. 


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