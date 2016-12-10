Olay, Demre ilçesi Yaylakaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yörükoğlu’na ait bir evin bahçesindeki seraların arasında bulunan kümese gece yarısı giren hırsız ya da hırsızlar, 26 tavuk ile 3 horozu çaldı. Sabah uyandığında hayvanları beslemek için kümesin başına gelen Yörükoğlu ise tavuk ve horozlarını göremeyince şaşkına döndü.

"Tavukları getirirseniz 500 lira vereceğim"

Yaklaşık 3 bin lira değerindeki hayvanları, çocuklarına taze yumurta yedirebilmek için beslediğini söyleyen Yörükoğlu, "Sabah kalktığımda kümesin telinin yırtıldığını görünce, hırsızların işi olduğunu anladım. İki veya üç tane çalsalar yemek için çaldılar diyeceğim. Hepsini almışlar. Çocuklarıma taze yumurta yedirebilmek için besliyordum onları. Geri getirsin 500 lira vereceğim" dedi.

Suat Metin

