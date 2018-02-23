Kumkapı’da 3 kişinin öldüğü yangında otel sahibi tahliye edildi

Yangının elektrik aksamından çıktığı belirtilen bilirkişi raporunda, yangın önlemlerinin alınmış olduğu, ancak iş yeri sahibinin daha etkin denetimi ve kontrolü istenilen düzeyde yapmadığı aktarıldı.

Kumkapı Çifte Gelinler caddesindeki 6 katlı otelde 13 Haziran 2017’de çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin otel sahibi Tuncay Doğan’ın 23,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Doğan cezaevinden getirilirken, sanığın avukatları da salonda hazır bulundu.

Davanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını aktardı.

“İnsanları etkileyen zehirli gaz ile bina bir anda dumanın etkisinde kaldı”

Dosyaya ulaşan bilirkişi raporunda, yangının otel girişinin arka bölümünde elektrik aletleri ısıtıcının çoklu prize bağlı kablolarda meydana gelen elektriksel bir arızadan kaynaklanan tutuşma ile başlayarak geliştiği belirtildi. Yangının çevrede bulunan ve kolay tutuşabilen eşyalara sirayet ederek büyüdüğü anlatılan bilirkişi raporunda, yanma esasında oluşan duman ve insanları etkileyen zehirli gazların yukarı doğru ilerlemesi ile binanın bir anda dumanın etkisinde kaldığı belirtildi.

“Denetimin kontrolü istenilen düzeyde yapmadığı”

Ortamda bulunan kişilerin panik halinde dışarı kaçmaya çalıştıkları, 3 kişinin dumandan aşırı şekilde etkilenerek boğulmak suretiyle hayatlarını kaybettikleri anlatılan raporda, “Yangının oluşmasında yanıcı parlayıcı ve patlayıcı her hangi bir maddenin bulunmadığı, otelde yangın önlemlerinin alınmış olunduğu, ancak iş yeri sahibi daha etkin denetimi ve kontrolü istenilen düzeyde yapmadığı göz önünde alındığında iş yeri sahibi ve sorumlu müdürü olan Tuncay Doğan’ın tali kusurlu olduğu” ifadelerine yer verildi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, raporda sanığın kusurlu olduğu ancak hangi eyleminden ötürü kusurlu olduğunun yazılmadığı, ayrıca olayın meydana gelmesinde başka kusurlu olup olmadığı konusunda ek rapor alınmasını istedi.

Olayın elektrik arızasından kaynaklanan bir olay olduğunu kaydeden sanık avukatı, “Müvekkilim iş yerindeki elektrik tesisatı ile ilgili tüm alt yapı yangın söndürme tertibatını tamamı ile ve eksiksiz olarak yapmıştır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Otel sahibi tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın yeninden bilirkişiye gönderilerek sanığın hangi eylemlerinden dolayı kusurlu olduğunun ayrıntılı olarak raporlandırılması ve olayda başka kimsenin kusuru ve ihmalinin olup olmadığı hususunda yeniden rapor alınmasına karar verdi.

Tutuklu sanık Tuncay Doğan’ın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Yusuf Melikoğlu

