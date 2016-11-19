Kumkapı'daki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangından yararlan yabancı uyruklu şahıslar kapıları aşarak kaçtı. Polisin havaya ateş açtığı o anlar, kameralara da saniye saniye yansıdı. Kumkapı'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri gönderilmek için tutulan yabanı uyruklu şahısların yatakhanelerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle içeride tutulanlar, polis tarafından merkezin bahçesine çıkartıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 3 kişi merkeze gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında kargaşadan yararlanan çok sayıda yabanı uyruklu şahıs, kapıları kırarak dışarı çıkmayı başardı. Koşarak geri gönderme merkezinden çıkan şahısları polis havaya ateş açarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kaçmaya çalışan bir kişiyi yakalanarak geri getirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TUGAY SADAY