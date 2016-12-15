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Kumluca’da don nöbeti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçiler, hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesi nedeniyle seralarda soba yakarak sabaha kadar nöbet tuttu.

Kumlucada don nöbeti

15 Aralık 2016 11:00

Kumluca ilçesinde örtü altı sebze üreticileri hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesi üzerine seralarda don nöbeti tuttu. Meteorolojik uyarıları dikkate alarak gündüz hazırlık yapan üreticiler seralarda dereceler 2'yi gösterdiği anda sobaları yakarak ürünlerini dondurucu soğuğun etkisinden korumaya çalıştı.

Domates üreticisi Selim Bayraktaroğlu, yurt genelindeki olumsuz havanın Kumluca'da da hissedildiğini, bunun üzerine seralarda hazırlık yaptıklarını anlattı. Meteorolojik uyarıları da dikkate aldıklarını belirten Bayraktaroğlu, "Odunlarımızı kestik, seranın içine taşıdık. Her şey hazır. Sobaları yakmak kaldı. Sabaha kadar sobaları kontrol edeceğiz, sönmemesi için nöbet tutacağız. Nöbetimiz yaklaşık 12 saat sürecek. İnşallah ürünlerimizi don vurmaz. Allah tüm çiftçilerin yardımcısı olsun" dedi.

Üretici Kenan Tuncer ise "Kumluca'da sıcaklık Anadolu'daki kadar düşmez ama biz yine de tedbirli oluruz. Dereceler 2 veya 3'e düşünce sobaları yakarız. Ürünlerimizi korumak için sabaha kadar sobaları yakıyoruz" diye konuştu.

Bayram Tuncer, "Sebzelerimizin üşümemesi için sobaları yakıyoruz. Her saat başı odun atıyoruz" dedi. İzzet Atalay da "Akşam 6 gibi dereceler düşmeye başlıyor. 2- 3'e düşünce sobaları yakıyoruz. Sezonun ilk don nöbeti. Domates ve biberi don vurmaması için akşam erken saatlerde yaktığımız sobaları sabaha kadar geziyoruz. Geçim kaynağımız bu olduğu için iyi bakmamız lazım" diye konuştu. 

Ramazan Sarıkayalı
 

Etiketler: don nöbeti


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