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Kundakçı teröristlere operasyon anı kamerada

İstanbul'da araç kundaklayan terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2' si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Kundakçı teröristlere operasyon anı kamerada

31 Aralık 2016 16:54
Kundakçı teröristlere operasyon anı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç kundaklayan şüphelilere yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada 

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin özel harekat polisleri eşliğinde adreslere girdikleri görülüyor. Adreslere giren ekipleri şüphelileri gözaltına alıyor.
2 şüpheli tutuklandı 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.Y. ile N.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.B. ve M.O. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tugay Saday
 


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