Olay, 5 gün önce merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Saphane Sokak’ta bulunan Emine Hatun K.’ye ait bayan kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, Emine Hatun K. ile daha önceden sevgili olduğu ileri sürülen Hasan Hüseyin Ö. (33), olay günü alkol aldıktan sonra dükkanın kapalı olduğu saatte camı kırıp içeriye yanıcı madde atarak kaçtı. İş yerinin kapısındaki alevleri fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olaydan sonra ekipler yaptığı incelemede, yangının dışarıdan içeriye yanıcı bir madde atılmak suretiyle çıkarılmak istendiğini tespit etmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. İş yerinde yapılan incelemede dükkana yakın mesafede iki tane cep telefonu, 1 adet kartuş, tespih ve sigara paketi bulundu. Cep telefonları ve çevredeki güvenlik kameraları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli olarak dükkan sahibi Emine Hatun K. ile daha önceden bağlantılı olduğunu tespit ettiği Hasan Hüseyin Ö.’ye ulaştı. Şüpheli kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

“Hatırlamıyorum”

Hasan Hüseyin Ö. polisteki ifadesinde, “Dükkan sahibi Emine Hatun K. ile daha önceden gönül ilişkim vardı. O gün akşam çok alkol aldım. İşyerinin önüne gittim. Nasıl ve neyle yaktığımı tam hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. Şüphelinin, olay günü bulunan cep telefonlarından birisinin kendisine diğerinin de yeğenine ait olduğunu söylediği belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Hüseyin Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selman Ayas - Mustafa Beşer

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