Diğer
Kategoriler

Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

Ankara’da kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı iddia edilen kamyonet, sokak arasında alev alev yandı.

Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

27 Şubat 2018 04:40
Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, Yenimahalle Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 506. Cadde üzerinde park halinde bulunan 34 CCL 78 plakalı kamyonette şiddetli bir patlama meydana geldi. Daha sonra yanmaya başlayan kamyonet, kısa sürede alevler içinde kaldı. Yaşanan patlamanın ardından şüpheli bir kişinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı ve sokak başında bekleyen bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.


Patlama sesiyle sarsılan mahalleli, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yangın, çevresine sirayet etmeden kontrol altına alındı. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapattı. Küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi İ.A. olay yerine çağrıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç