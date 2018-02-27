Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

Olay, Yenimahalle Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 506. Cadde üzerinde park halinde bulunan 34 CCL 78 plakalı kamyonette şiddetli bir patlama meydana geldi. Daha sonra yanmaya başlayan kamyonet, kısa sürede alevler içinde kaldı. Yaşanan patlamanın ardından şüpheli bir kişinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı ve sokak başında bekleyen bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.



Patlama sesiyle sarsılan mahalleli, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yangın, çevresine sirayet etmeden kontrol altına alındı. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapattı. Küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi İ.A. olay yerine çağrıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Caner Ünver - Musa Erdoğan