Künefe Avrupa yolunda

Kente gelen yerli ve yabancı turistlere geleneksel közde künefe lezzeti sunan Fatih Uzunparmak, Antakya künefesinin közde yapıldığı zaman daha lezzetli olduğunu ifade etti. Çocuk yaşta babasıyla birlikte közde künefe yaptıklarını belirten Uzunparmak, "Hatay’a gelen yerli ve yabancı konukların ilk tatmak istedikleri lezzet künefe. Bizler de eski usul künefe yaparak burada Hatay’ın tanıtımına katkı sunuyoruz" dedi.

Hatay’da künefecilik yapan Ahmet sevinç, Antakya’nın gastronomi şehri olmasının önemine dikkat çekerek, "Şuan bilindiği üzere zaten Antakya denilince direkt akla künefe geliyor. Gastronomi şehri olmamızın hakikaten çok büyük bir avantajı var. Genellikle yemeklerimiz, mezelerimiz tabi bunlardan sonra da olmazsa olmaz künefemiz tabi. Bizim Antakya künefe işini yapan çok insan var, hepsinin eline sağlık. Hepsi de güzel yapıyordur ama başka Antep’te de, Urfa’da da künefe diye çıkan şeyler var. Tabi onlar da güzel yapmaya çalışıyorlar ama Antakya’nın özelliği künefedir. Antep’in baklavadır mesela ve her şehrin kendine özel, kendine şahsi tatlıları yemekleri vardır ama bizim Antakya’mızın özellikle kadınlarının annelerimizin evlerde yaptığı yemekler bambaşkadır. Oruğumuzdan, aşurumuzden, bumbarımızdan, uzun çarşımızda tepsi kebabımızdan bunlar hakikaten de Antakya’mızın gastronomi şehri olmasında on ikiden vurdular diye düşünüyoruz. Bunda biz Antakyalı esnaf olarak Antakyalılar olarak iyi değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"ŞİMDİ ULUSLARARASI ARENAYA ÇIKIYORUZ"

Yaklaşık 4 yıl önce coğrafi işaret belgesi almaya hak kazanan Antakya’nın künefesi için şimdi de Avrupa’da marka tescili alınması için çalışmalar yürütülüyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya künefesinin 4 yıl önce coğrafi işaret belgesi almasıyla ulusal anlamda markalaşma sürecini tamamladığını söyledi.

Bu süreçte Antakya künefesinin doğru üretim ve tüketimi için esnafın çalışmalarını disiplin altına almaya çalıştıklarını kaydeden Çinçin, "Antakya için künefe çok büyük bir hazine. Bundan yeterince yararlanmaya ve yöremizin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Antakya künefesi, ülkemizdeki tescilinin 4’üncü yılını doldurdu, biz tescilden sonra kendi üreticimize eğittik, doğru üretimler sağladık. Şimdi uluslararası arenaya çıkıyoruz. Böylece Antakya künefesinin Avrupa ülkelerine de tanıtımını sağlayacağız ve ürünümüzü daha çok sanayileştirip dünyaya ihraç etmeye çalışacağız" dedi.

Adem Karagöz - Satuk Buğra Güney