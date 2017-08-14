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Künefeci dükkanında gaz kaçağı: 5’i çocuk 18 kişi zehirlendi

Başkent’teki bir künefeci dükkanında klimadan sızan gaz nedeniyle 5’i çocuk 18 kişi zehirlendi.

Künefeci dükkanında gaz kaçağı: 5i çocuk 18 kişi zehirlendi

14 Ağustos 2017 20:31

Olay, Keçiören ilçesindeki Bademlik Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Şahmuratlar apartmanının altında künefe imalatı yapan dükkanın klimasından gaz kaçağı yaşandı. Dükkandan sızan gazın 4 katlı binadaki evlere sirayet etmesi üzerine apartman sakinleri etkilendi. Zehirlenen apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tahliye edilen apartmandaki 5’i çocuk 18 kişi zehirlendi.

Olay yerine gelen AFAD ve Başkentgaz ekipleri, dükkanda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından klimadan gaz kaçağı yaşandığı değerlendirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Abdullah Sarıca - Mustafa Apaydın
 

Etiketler: gaz kaçağı, künefe


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