KÜNİB 7'nci Olağan Genel Kurulu Maltepe Üniversitesinde yapılacak

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) 7. Olağan Genel Kurulu, 16 Mart Cuma günü Maltepe Üniversitesinde yapılacak. Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Rusya’dan katılımcıların konuşma yapacağı etkinlikte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a fahri doktora takdim edilecek. Yapılan bilgilendirmede; açılış konuşmacılarında şu isimler yer alacak:

"KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyyit Muhammed Purmuhammedi, Bakü Yabancı Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdulla, Gürcistan Gori Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Giorgi Sosiaşvli ve Rusya Bilimler Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Dimitri Vasiliyev".

Konuşmaların ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a fahri doktora takdim edileceği bildirilirken yeni üyelerin KÜNİB’e katılım töreni düzenlenecek. Ayrıca, akademi başkanları ve üyelerin katılımı ile 'Kafkasya Ortak Bilim Ağı' konulu panel düzenleneceği belirtildi.