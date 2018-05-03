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Kupa maçına çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor

Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor.

Kupa maçına çıkmayan Beşiktaşı ağır cezalar bekliyor

03 Mayıs 2018 21:07

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşına siyah-beyazlı kulübün çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan mücadeleyi tatil etti. Nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. 

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre Beşiktaş Kulübü bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek. Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de her hangi bir talepte bulunamayacak.

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Statü ne diyor? 

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler bulunuyor: 

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezon ve bir sonraki sezon Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamayacak. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."  

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe

 

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