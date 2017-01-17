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Kupa Voley’de şampiyon Fenerbahçe

Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Final maçında Vakıfbank ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Kupa Voleyde şampiyon Fenerbahçe

17 Ocak 2017 21:15

Fenerbahçe: 3 - Vakıfbank: 0

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Onur Hoşnut, Özbar

Vakıfbank: Hatice Gizem, Gözde Kırdaş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Ayşe Gülkaynak, Ayça Aytaç, Lonneke Slöetjes, Naz Akyol, O. Yurdagülen, Melis Durul, Kimberly Hill, Milana Rasik, Cansu Çetin

Fenerbahçe: Melis Yılmaz, Merve Dalberler Polen Uslupehlivan, Nur Dicle, Yeon Kim, Ezgi Dilik, Natalia Pereiera, Nootsara Tomkom, Eda Dündar, Şeyma Ercan, Grothue Balkestein

Setler: 22-25, 15-25, 19-25

Süre: 106 dakika 

Cem Geçim 

Etiketler: ankara, fenerbahçe, Kupa Voley, şampiyon fenerbahçe, VakıfBank


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