Fenerbahçe: 3 - Vakıfbank: 0
Salon: Başkent Voleybol Salonu
Hakemler: Onur Hoşnut, Özbar
Vakıfbank: Hatice Gizem, Gözde Kırdaş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Ayşe Gülkaynak, Ayça Aytaç, Lonneke Slöetjes, Naz Akyol, O. Yurdagülen, Melis Durul, Kimberly Hill, Milana Rasik, Cansu Çetin
Fenerbahçe: Melis Yılmaz, Merve Dalberler Polen Uslupehlivan, Nur Dicle, Yeon Kim, Ezgi Dilik, Natalia Pereiera, Nootsara Tomkom, Eda Dündar, Şeyma Ercan, Grothue Balkestein
Setler: 22-25, 15-25, 19-25
Süre: 106 dakika
Cem Geçim