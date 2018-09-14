Kupada 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Tutu eşleşmeleri belli oldu. 3. eleme turunda, 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de bulunan 36 takım mücadele edecek.

Gerçekleşen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

Adana Demirspor - Yeni Orduspor

Zonguldak Kömürspor - Bayrampaşa

Şile Yıldızspor - Adanaspor

Erzin Belediyespor - Ümraniyespor

AFJET Afyonspor - Siirt İl Özel İdaresispor

1461 Trabzons - Tuzlaspor

Kırşehir Belediyespor - Altay

Nazilli Belediyespor - Tokatspor

Pendikspor - Altınordu

Elazığspor - Batman Petrolspor

Karadeniz Ereğli BelediyesporAntalyalyaspor

Şanlıurfaspor - Yomraspor

Yeni Amasyaspor - Atiker Konyaspor

Tire 1922 - Sivas Belediyespor

Balıkesirspor Baltok - Amed Sportif Faaliyetler

Bartınspor - Sarıyer

Bandırmaspor - Gaziosmanpaşa

Fethiyespor - Sancaktepe Belediyespor

Boluspor - Payasspor

Diyarbekirspor - Samsunspor

Bucak Belediye - Bugsaşspor

Çengelköy Futbol Yatırımları - Sakaryaspor

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor - Ankara Demirspor

Kilis Belediyespor - Osmanlıspor

Çaykur Rizespor - Tarsus İdman Yurdu

Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Bozuyükspor - Denizlispor

Ankaragücü - Serik Belediyespor

Erbaaspor - Eskişehirspor

Maltepespor - Menemen Belediyespor

Karaman Belediyespor - Etimesgut Belediyespor

Altındağ Belediyespor - Manisaspor

Eyüpspor - Pazarspor

Konya Anadolu Selçukspor - Fatih Karagümrükspor

Gaziantepspor - Dersim 62 Spor

Kırklarelispor - UTAŞ Uşakspor

Anagold 24 Erzincanspor- Gazişehir Gaziantep

Manis Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü

Gençlerbirliği - Bergama Belediyespor

Kastamonuspor 1966 - Bitlis Özgüzelderespor

Giresunspor - Kocaelispor

Kardemir Karabükspor - Körfezspor

Gümüşhanespor - Silivrispor

Kahramanmaraşspor - Kemerspor 2003

Van Büyükşehir Belediyespor - Hacettepespor

İstanbulspor - Bağcılarspor

Hatayspor - Esenler Erokspor

Darıca Gençlerbirliği - İnegölspor