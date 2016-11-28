Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

12.30 Yeni Amasyaspor - Medipol Başakşehir: Mustafa İlker Coşkun

14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923: Özkan Çeliker

16.45 Sivasspor - Göztepe: Süleyman Abay

18.30 Kayserispor - Boluspor: Suat Arslanboğa

20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş: Alper Ulusoy

30 Kasım Çarşamba

12.00 Tuzlaspor - 24Erzincanspor: Sarper Barış Saka

14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor: Caner Ak

14.00 Menemen Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: Emre Malok

16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Mete Kalkavan

18.30 Galatasaray - Elazığspor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

1 Aralık Perşembe

12.00 Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa: Onur Karabaş

14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor: Özgüç Türkalp

18.30 Osmanlıspor - Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu

20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor: Yaşar Kemal Uğurlu

