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Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Kupada hakemler belli oldu

28 Kasım 2016 16:01

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
12.30 Yeni Amasyaspor - Medipol Başakşehir: Mustafa İlker Coşkun
14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923: Özkan Çeliker
16.45 Sivasspor - Göztepe: Süleyman Abay
18.30 Kayserispor - Boluspor: Suat Arslanboğa
20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş: Alper Ulusoy

30 Kasım Çarşamba
12.00 Tuzlaspor - 24Erzincanspor: Sarper Barış Saka
14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor: Caner Ak
14.00 Menemen Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: Emre Malok
16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Mete Kalkavan
18.30 Galatasaray - Elazığspor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

1 Aralık Perşembe
12.00 Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa: Onur Karabaş
14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor: Özgüç Türkalp
18.30 Osmanlıspor - Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu
20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor: Yaşar Kemal Uğurlu
 

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası


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