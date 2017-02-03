Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı 4 Şubat Cumartesi ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Turun ilk maçında Tuzlaspor, Sivasspor’u ağırlayacak. Kupada son 16 turu iki önemli müsabakaya sahne olacak. Cumartesi günü oynanacak mücadelede Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı konuk edecek. 5 Şubat Pazar günü ise kupada derbi heyecanı yaşanacak. Ligin lideri Beşiktaş, erken final niteliğindeki maçta Vodafone Arena’da ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar şöyle:

4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor - Sivasspor

16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor

18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor

20.30 M.Başakşehir - Galatasaray

5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor

15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor

16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe