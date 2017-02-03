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Kupada heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları yarın oynanacak Tuzlaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Kupada heyecan başlıyor

03 Şubat 2017 10:30

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı 4 Şubat Cumartesi ve 5 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Turun ilk maçında Tuzlaspor, Sivasspor’u ağırlayacak. Kupada son 16 turu iki önemli müsabakaya sahne olacak. Cumartesi günü oynanacak mücadelede Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı konuk edecek. 5 Şubat Pazar günü ise kupada derbi heyecanı yaşanacak. Ligin lideri Beşiktaş, erken final niteliğindeki maçta Vodafone Arena’da ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar şöyle:

4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor - Sivasspor
16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor
18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
20.30 M.Başakşehir - Galatasaray

5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor
15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor
16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor
20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası


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