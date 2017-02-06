Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun tamamlanmasının ardından Çeyrek Finale yükselen takımlar belli oldu. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Akhisar Belediyespor ve Sivasspor’un mücadele edeceği Çeyrek Final kuraları yarın çekilecek. Kura çekimi saat 13.00'te TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek.

Çeyrek finalde çift maçlı eliminasyon sistemi uygulanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının tarihleri ise henüz belli değil.

Yarın gerçekleşecek kura çekiminde seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar ise şöyle:

Seri başı olan takımlar: Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa

Seri başı olmayan takımlar: Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor