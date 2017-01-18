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Kupanın kralı: Ricardo Vaz Te

Akhisar Belediyespor’un Bursaspor’u deplasmanda 4-1 yendiği maçta takımının bütün gollerine imza atan Ricardo Vaz Te, kupadaki gol sayısını 12’ye çıkardı.

Kupanın kralı: Ricardo Vaz Te

18 Ocak 2017 12:04

Akhisar Belediyespor’un golcü oyuncusu Ricardo Vaz Te, Ziraat Türkiye Kupası’nda şov yapmaya devam ediyor. Akhisar’ın, Bursaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının attığı 4 golde de imzası bulunan Portekizli futbolcu, kupadaki gol sayısını da 12’ye çıkardı. Grup maçları öncesinde eleme oynayan Akhisar Belediyespor, Nazilli Belediye ile eşleşmiş ve rakibini 5-2 mağlup etmişti. Soner, Sami ve Safa Ali’nin skora katkıda bulunduğu bu mücadelede, diğer 2 golü de Vaz Te attı. Akhisar Belediyespor, grup maçlarında 11 gol bulurken, bu gollerin yalnızca 1’ini Muğdat kaydetti, kalan 10 gol ise Portekizli oyuncudan geldi.

Ligde 14 maçta oynayan ve 3 gol atan Vaz Te, kupada Cenk Tosun’u geride bıraktı. 1’i ön eleme, 5’i de grup maçı olmak üzere toplam 6 kupa mücadelesinde forma giyen Ricardo Vaz Te, rakip filelere 12 gol atarak, en yakın rakibinden 7 gol fazla kaydetti.

(Bozhan Memiş / İHA)

Etiketler: Akhisar Belediyespor, Ricardo Vaz Te, Ziraat Türkiye Kupası


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