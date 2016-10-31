Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, “5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla 22 bölgede 1-15 Kasım tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

(MY-MP-AŞ-Y)