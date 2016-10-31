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Küpeli Dağı’ndaki 22 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Küpeli Dağı’ndaki 22 alanı 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti.

Küpeli Dağındaki 22 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi

31 Ekim 2016 16:04

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, “5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla 22 bölgede 1-15 Kasım tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.
(MY-MP-AŞ-Y) 

Etiketler: Küpeli Dağı


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