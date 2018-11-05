Küpten define yerine mobilya malzemeleri çıktı

Birçok reklam filmi yazıp çeken İsmail Arslan, aynı zamanda bu filmlerde oynuyor. Arslan, "Daha evvel tencereden sandalye çıkardığımız filmimiz büyük bir ilgi görümüştü. Yüzlerce kişinin el emeğini, alın terini tanıtma hedefindeyiz. Böyle bir film yaptık. İnegöl'ümüz tanınsın. Verimli toprakları, köftesi ve İnegölspor'umuzla ilçemizi tanıtmış olduk.

Filmimizde, topraktan define çıkarıyoruz. Küpün içerisinden altın yerine mobilya üretim malzemeleri çıkıyor. Üretmenin, meslek sahibi olmanın altından daha kıymetli olduğuna dikkat çekmek istedik. Ve aynı zamanda ülkemizde dört mevsimin yaşandığı, yer altı ve yer üstü kaynaklarının bol olduğunu anlatmak istedik. Bunları gerçek manada değerlendirdiğimizde nasıl bir define elde etmiş olduğumuzu görüyoruz. Senoryoyu kendim yazdım, güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü oldukça ilgi gördü" diye konuştu.

Seyfettin Aras

