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Kur artışı gelinlik ihracatını olumlu etkiledi

Bir moda firmasının kurucusu Engin Şentürk, kur artışının gelinlik sektörünü iyi yönde etkilediğini, satışlarının arttığını açıkladı.

Kur artışı gelinlik ihracatını olumlu etkiledi

11 Şubat 2017 11:06

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-10 Şubat tarihlerinde, bu yıl 11'nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarında katılımcı olarak yer alan Denis’s Moda firmasının kurucusu Engin Şentürk, fuara ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Fuara beklediklerinden fazla ziyaretçi geldiğini söyleyen Şentürk, gelinlikler ve nişanlıklar ürettiklerini, firma olarak 28 ülkeye ihracata yaptıklarını söyledi. Şentürk, “Avrupa’dan gelen katılımcıların yanı sıra Türki Cumhuriyetinden, İran’dan, Kuzey Irak’tan hatta Mozambik’ten ziyaretçilerimiz geldi. Gösterilen ilgiden ve satışlardan memnunuz. Ağırlıklı olarak genç kızların hayallerini süsleyen modeller üretiyoruz. Gelinlikten çok renkli nişanlıklar üretiyoruz. 28 ülkeye ihracatımız var. İyi bir koleksiyonumuz var. Müşterilerimiz bizden memnun. Küçük ama emin adımlarla ilerliyoruz. Fuarın büyümemize çok büyük katkısı oldu” diye konuştu.

Kur artışı satışları olumlu etkiledi

Türkiye'de yaşanan kur artışının bazı sektörleri olumsuz etkilerken firmalarının satışlarını olumlu yönde etkilediğini belirten Şentürk, satışların arttığını söyledi. Şentürk şöyle devam etti: "Kur artışından dolayı fiyatlarımız düştüğü için ihracatımız arttı. Kur artışından bazı sektörler olumsuz etkilenirken bizler için avantaj oldu. İzmir, Avrupa’da sayılı moda merkezleri arasına girmeye başladı. Bu sektör sadece İzmir’de 50-100 bin kişiye istihdam sağlıyor. Dünya çapında şehrimizi daha fazla tanıtmamız lazım. En fazla gelinlik ihracatı yapan Çin’e göre fiyatlarımız yüksek ama mallarımız kaliteli. Kızlarımızda pahalıysa o elbise iyidir fikri uyanıyor” diyen Şentürk, şöyle devam etti; “Gelin adayları gelinliği sadece 4 saat giyecek. Bu kıyafetlere ayıracakları fazladan bütçeyi diğer ihtiyaçlarına harcasalar daha iyi olur. Önemli olan o gece kendisine yakışan, rahat edebileceği bir gelinlik giyerek iyi vakit geçirmek."

Etiketler: gelinlik, ihracat, kur artışı


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