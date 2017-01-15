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Kur saldırısına karşı kredi kalkanı!

Hükümet, kur saldırısı ile reel sektörün gücünü kırma operasyonuna karşı harekete geçti.

Kur saldırısına karşı kredi kalkanı!

15 Ocak 2017 08:23

Reel sektör için hazırlanan ve daha önce açıklanan 250 milyar liralık paket, öncelikle kur şoku yaşayan firmaların durumunun iyileştirilmesi, üretim ve ihracatını sürdürmesi için kullanılacak. Önceki gün Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi kritik karar alındı. Bankalar Birliği yönetiminin de katıldığı toplantıda, reel sektör destek planının ayrıntıları masaya yatırıldı.

İSTİHDAMA ÖNCELİK

Zirvede, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), bankaların kullandıracağı kredilere yüzde 85-100 arasında kefalet vermesinin kriterleri belirlendi. Buna göre, ilk aşamada kur artışından etkilenen firmalara üretimin devamlılığını sağlayacak ilave kredi açılacak. Mevcut maliyet seviyesinde üretim yapması mümkün olmayan firmalar ayıklanacak. İstihdamını ve üretimini koruyan firmaların kredilendirilmesine öncelik verilecek.
Yeni yatırım yapan firmaların, devlet garantili kredi kullanım talepleri mutlaka karşılanacak. Sistem işletilirken, bankaların halen idari veya yasal takibe aldığı kredileri yapılandırması mümkün olmayacak.

VERGİ AYARLAMASI YAPILMAYACAK

Ekonominin durgunluk sarmalına girmemesi ve aynı anda kur-enflasyon şoku yaşamaması için de tedbirler alınacak. Buna göre, 2017 yılında kamu tarafından vergi ve benzeri yolla ayarlama yapılmayacak ve enflasyon üzerindeki baskı en az 2 puan azaltılacak. Özel sektörün istihdam edeceği 500 bin işçinin, asgari ücret seviyesindeki ödemesi devlet tarafından bir süre desteklenecek. Devlet de kamuya yararlı işlerde sınırlı süreli 100 bin kişi çalıştıracak. Böylece, 600 bin istihdam sayesinde piyasaya kaynak enjekte edilerek ekonominin dinamizmi korunacak.

BEŞ MADDEDE DESTEK PLANI

1- Kurdan etkilenen firmalara devlet garantili kredi verilecek.
2- Üretimini sürdüren, istihdamını koruyan şirketler öncelik tanınacak.
3- İhracatçıya yüzde 100 devlet kefaleti ile kredi sağlanacak.
4- 500 bin işçinin asgari ücretine devlet destek verecek.
5- 100 bin kişiye kamuya yararlı alanlarda iş imkânı verilecek

Okan Müderrisoğlu - Sabah


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