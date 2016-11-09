Yörede kestanenin yaygınlaşmasına öncülük eden çiftçi Zeki Muti, Toroslar'da kestane yetiştirmenin 10 yıl önce yaşanan bir kuraklıkta akıllarına geldiğini söyledi. İlk bahçenin Koramşalı Mahallesi Arkıt mevkisinde kurulduğunu belirten Muti, "Toroslar'ın eteğinde malum Türkiye genelinde bir su kıtlığı var, yağışlar az. Bu bölgede de su az olduğu için ne olur diye kendi aramızda düşündük taşındık, kestane denemeyi amaçladık. Bu bahçe dikileli 10 yıl oldu. Şuan hasat zamanı ve sonuç olarak bahçe çok güzel randıman verdi" dedi.

Yetiştirme maliyetinin düşük olmasından dolayı bahçe tesisi kurmak isteyen çok sayıda çiftçi bulunduğuna değinen Muti, "Maliyeti ucuz, ilacı yok, gübresi yok, su istemiyor. Bahçe tesisi kurmak isteyen çok çiftçi var. Sağlam kaliteli fidan bulanlar bahçe kurmak istiyor. Meyvesinin kilosu şuan 10 lira, 15 lira. Kestanemiz bundan sonra Akdeniz, Toros kestanesi olarak sobaların üzerinde yerini alacak. Maliyeti az, fiyatı iyi. Çiftçimizin yüzü rahatlıkla gülüyor" şeklinde konuştu.

Kurulan bahçe tesisini inceleyen çiftçi Talat Bayrı ise, bahçeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Bahçeyi gezdik, hasadına katıldım. Gerçekten güzel bir şey. Erdemli'de bir kestane bahçesinin kurulması bizleri gururlandırdı. Bende böyle bir bahçe kurmayı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra Akdeniz kestanesini de sobalarımızın üzerinde göreceğiz" diye konuştu.

10 yıl önce 2,5 dönüm arazi üzerine 100 fidanla kurulan bahçede her yıl kasım ayı başında başlayan hasat yaklaşık 15 gün sürüyor.

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