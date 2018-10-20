Kuraklığın vurduğu Afganları sert bir kış bekliyor

Afganistan'ın kuraklıktan en çok etkilenen eyaleti olan Badghis'te yaşayan yerlerinden edilmiş insanlar, önümüzdeki kış aylarında hayatta kalmak için yiyecek ve daha iyi barınaklara acil ihtiyaç duyuyor. Afganistan'daki Norveç Mülteci Konseyi Ülke Direktörü Chris Nyamandi, "Açlık çeken çocukların soğuk yüzünden ölümlere yol açabilecek kış hastalıklarından etkilenmesinden korkuyoruz. Hava sıcaklıkları geceleri sıfır dereceye yaklaştı, önümüzdeki birkaç hafta artacak olan soğuk aileler için gerçekten bir test olacak" diye uyarıda bulundu.

Derme çatma barınaklarda yaşıyorlar

Badghis eyaletinde yerinden edilmişler için oluşturulan yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar Afganistan'ın sert kış şartlarına dayanıklı olmayan derme çatma barınaklarda yaşıyor. Buna ek olarak, kış mevsiminde yerlerinden edilmiş ailelerin yerleştirildiği kuru nehir yatakları yağmur suları ile şişecek ve oluşacak sel baskınları olumsuz bir şekilde etkileyecek. Suyla bulaşan hastalıklar zaten yetersiz beslenen yerlerinden edilmiş çocukların hayatlarını tehdit ediyor.

"Kızım önce zatürre oldu, sonra da öldü"

Badghis eyaletindeki yerleşim yerinde yaşayan 24 yaşındaki genç anne Sultana, iki ay önce kuraklık yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, soğuk yüzünden 3 aylık kızını kaybettiğini söyledi. Sultana, "Buraya geldik ve başımızın üzerinde bir branda ile açık havada uyuduk. Kızım önce zatürre oldu, sonra da öldü" dedi.

Nüfusun yüzde 95'inin hayatta kalmak için tarım ve hayvancılığa güvendiği Afganistan'da, yağmursuz geçen 4 yıl kuzeybatıdaki Badghis eyaletindeki yarım milyon Afgan'ın geçim kaynaklarının kaybolmasına yol açtı. İnsanlar ailelerini beslemek için yeterli yiyecek bulamadı. Yaklaşan şiddetli kışın bu ailelerin durumlarını daha da kötü hale getirmesinden endişe ediliyor.

Birçok aile parçalandı

Afganistan'ın batısındaki 4 ilde şimdiye kadar 260 bin insan yerlerinden edilmiş durumda. Birçok aile parçalandı, bazıları yardım bulmak için evlerini terk ederken, diğerleri köyde kaldı.

Nyamandi, "Bu kritik kavşakta Afganistan'ı terk edemeyiz. Daha iyi barınaklar inşa edilmeli ve gıda stokları yapılmalı, böylece aileler önümüzdeki sert kış aylarında hayatta kalabilir. Afganların bu kışa rağmen hayatta kalmasını sağlamalıyız" dedi.