Sadakataşı Derneği, Kenya’da kuraklık sorununu yerinde tespit etmek için bölgeye bir seyahat düzenledi. Bölgedeki kurumlar ve yetkililerle kuraklık ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seyahat esnasında karşılaşılan sorunlarla ilgili bir rapor hazırlayan Sadakataşı Derneği, kuraklığın en yoğun yaşandığı Garissa, Kilifi ve Tana River eyaletlerini ziyaret etti.

Bangali bölgesinde ise insanların, çamur rengine bürünmüş bir su birikintisinden bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları görüldü. Bölgeden su alan insanlarla yapılan görüşmede, bu vahadan temin ettikleri bulanık suyu temizlik ihtiyaçlarının yanı sıra içme suyu olarak da kullanıldığı belirtti.

Sadakataşı ekibi bu bölgede 5 kilometre ara ile 2 adet su kaynağının mevcut olduğunu ve halkın bu su kaynağına ulaşabilmek için günde 15 kilometre yol yürümek zorunda kaldıklarını aktardı. Ekip, yılda 1 defa yağan yağmur ile dolan bu göletleri bölge halkının içme suyu olarak kullandığını, suyu içmek zorunda kalan kişilerde hastalıkların arttığını ve ölümlere sebep olduğunu belirtti. Bu göletlerin de önümüzdeki günlerde kuruyacak olmasıyla halk hayatta kalabilmek için bir sonraki yıla kadar yağmuru beklemek zorunda kalacak. Ayrıca söz konusu kuraklığın 1,3 milyon kişinin gıda sıkıntısı çekmesine sebep olacağı kaydedilerek, özellikle kıyı kesimdeki Kilifi eyaletinde durumun alarm seviyesinde olduğu açıklandı. Günümüz teknolojisinin nimetlerini sonuna kadar kullandığımız bu günlerde, "İhtiyacı olana su kuyusu can olur" cümlesini canlı olarak yaşadıklarını ilettiler. Sadakataşı ekibi bu incelemeler neticesinde Kenya’da su temini projelerini güçlendirmeye karar verirken, bu doğrultuda faaliyetlerini hızlandırdı.

Öte yandan, Sadakataşı ekibi en son projesi Prof.Dr. Mahmud Esad Coşan Külliyesi dahilindeki Fatih Sultan Mehmet Yetim Yurdu açılışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda 42. dönem Adak, Akika ve Şükür kurban kesimlerini de gerçekleştiren ekip, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanların dağıtımını gerçekleştirdi.