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Kuraklık zeytini vurdu, üreticiler dertli

Türkiye’de zeytin ağacı varlığı ve zeytin üretimi ile ilk sıralarda yer alan Aydın’da yaşanan kuraklık zeytinciyi de perişan etti. Kuraklık nedeniyle rekoltede yüzde 50’nin üzerinde düşüş olduğunu belirten üreticiler büyük ümitlerle gittikleri tarladan hayal kırıklığı ile döndüklerini belirttiler.

Kuraklık zeytini vurdu, üreticiler dertli

27 Aralık 2016 08:47

Aydın’da kış mevsimi ile başlayan zeytin hasat sezonu buruk geçiyor. Bu yıl yaşanan ve halen devam eden kuraklık nedeniyle ağaçların üzerindeki mahsulü besleyemediğini belirten üreticiler hem tane hem de ciddi kilo kaybı yaşadıklarını belirttiler. Geçen yıl günlük kişi başı 500 kilo zeytin hasadı yapan pek çok üretici bu yıl hasat edilen ürünün gündelikçi ücretini bile zor karşıladığını belirterek sıkıntının büyük olduğunu söylediler.
Zeytin üretiminde son yılların en sıkıntılı sezonunu yaşadıklarını belirten Danişmentli çiftçilerden Faruk Ünal, yaşanan kuraklıktan dolayı ağaçların mahsulü besleyemediğini belirterek “Geçen yıllarda bir ağaçtan 100 kilo zeytin alıyorsak bu yıl 30-40 kilo ancak alıyoruz. Hem zeytin küçük hem de yağ oranı düşük. Kuraklık nedeniyle ağaçlar zeytini besleyemedi. Kış yağmurları da gerçekleşmediği için zeytinlere yağ yürümedi. Maalesef bu yıl ürünün bereketi kalmadı. Sektörde ciddi sıkıntı var” diye konuştu.

Eskiden memecik türü zeytinlerde ağaçların bir yıl boş öbür yıl dolu şeklinde ağaçların ürün verdiğini kaydeden İsmet Kocaman, artık yılların birbirine karıştığını ve dolu yıl yaşayamaz hale geldiklerini söyledi.


İbrahim Kılınç

AYDIN


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