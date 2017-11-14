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Kural ihlali trafik kazalarını da beraberinde getirdi

Ankara’nın çeşitli caddelerinde meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kazaların trafik kurallarının ihlali sonucu meydana geldiği görüldü.

Kural ihlali trafik kazalarını da beraberinde getirdi

14 Kasım 2017 23:05
Kaza anları MOBESE kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyanlarının bir kısmını kamuoyu ile paylaştı. Ankara için kamuoyuyla paylaşılan 3 ayrı görüntüdeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Paylaşılan görüntülerde kazaların, ışık, şerit ihlali, sollama yasağına uymama gibi trafik kurallarının ihlali sonucu meydana geldiği görüldü.

Görüntülere göre; şehrin işlek caddelerinden birinde yeşil ışıkta ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, ışık ihlali yaparak bir anda önüne çıkan motosikletliyi göremiyor ve hızla çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle havaya uçan motor sürücüsü ağır yaralanıyor. Bir diğer kazada ise viraja kontrolsüz giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve aracıyla birlikte köprüden aşağı düşüyor. Bir diğer kaza ise önünde duran araçları fark edemeyen dolmuş sürücüsünün araçlara arkadan çarpması sonucu meydana geldi. 

Musa Erdoğan - Caner Ünver
 

Etiketler: kaza, mobese

 

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