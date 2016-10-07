Başkan Keskin'in Kuran-ı Kerim hediye etmesi üzerine Lohan duygusal anlar yaşadı.

Hollywood starı Lindsay Lohan, Sultanbeyli 2. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Lohan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin'e kendisinde daha önceden İngilizce Kur'an-ı Kerim olduğunu ve İtalya gezisinde Kur'an-ı Kerim'i kaybettiğini anlattı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Lohan'a İngilizce tercümeli Kur'an-ı Kerim hediye etti. Hediye karşısında çok şaşıran Lohan'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Lohan, Başkan Keskin'e hediyesi için teşekkür etti.