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Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştılar

Muş'ta, 2 aile arasında geçtiğimiz yıl yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kan davası, barışla sonuçlandı. Aileler Kur'an-ı Kerim'in altında geçtikten sonra birbirlerine sarılarak barıştı.

Kuran-ı Kerimin altından geçerek barıştılar

30 Nisan 2017 14:14
Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştılar - Tıkla İzle

İstanbul'da 2016 yılında yaşanan olayda Adnan ve Savaş Kılıçaslan kardeşler, hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından Siirt'in tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Muhittin Aydın başta olmak üzere aşiret liderleri devreye girerek, Sucu ve Kılıçaslan ailelerini barışa ikna etti. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen barış törenine Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ile Kılıçaslan ve Sucu aile fertlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan barış töreninde bir konuşma yapan Şeyh Muhittin Aydın, barışın önemine değindi. Barışın en güzel iyilik olduğunu ifade eden Aydın, "Bu iyilik; kişinin samimiyetini, ihlasını, takva amellerin mükafatını kat kat arttıracaktır. Bizler, Allah'ın ilmine sımsıkı sarılıp bütünleşirsek, dünya; insana zindan, yaşanmaz hale değil, huzur ve güven içinde yaşanacak bir yer olur. Herkesimde yanlış yapanlar, hatalı davrananlar ve hatta çok cahilce davranıp birbirlerine olan sevgi ve saygıyı istismar edenler olabilir. Ancak, sevgi, barış ve selamın dini olan İslam'ın, bu durumlarda olan emir ve yasakları bizim nasıl hareket etmemiz gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Öyleyse dinimize esas olan fitne, fesat, bozgunculuk değil; barış, sevgi, saygı ve samimiyettir" dedi.

Vali Seddar Yavuz ise bir milletin içine tefrika düşmediği sürece düşmanın başarılı olamayacağını belirterek, "O yüzden de bizim safları sıklaştırmaya, birbirimizi daha çok sevmeye, daha çok hoşgörülü olmaya, affetmeye ihtiyacımız var. Bu barışın sağlanmasında emeği geçen aşiret liderlerimize, dini kanaat önderlerimize, her seviyede katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Yavuz'un konuşmasının ardından Sucu ve Kılıçaslan aileleri Kur'an-ı Kerim'in altında geçtikten sonra birbirlerine sarılarak barıştı. 

Nejdet Armağan


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