Kurban alırken bunlara dikkat

Hayvan pazarında düzenli olarak kontroller yaptıklarını belirten Veteriner Mesut Karıman, “Bu hafta itibariyle gebelik muayenelerine başladı. Şu anda 150 civarında büyükbaş dişi hayvanların gebelik muayenelerini yaptık. Bu sene gebelik oranı geçen seneye nazaran çok düşük. Satıcılar çok hassas davranmış. Şu ana kadar 3 gebe hayvan çıktı. Onlar ileri seviyede gebeydi, damızlık olarak satışları yapıldı. İçlerinde şüphe varsa vatandaşların istekleri doğrultusunda tekrar gebelik kontrolünü ve yaş tayinini yapabiliyoruz. Hem gebe, hem de yaşı gelmemiş hayvanı sattırmamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar hayvanların kulak küpe numaralarına alıp, bizde ve zabıta arkadaşlardaki listelerden gerekli kontrolü yapabilirler. Alacakları hayvanların gebe olup olmadığını rahatlıkla öğrenebilirler” dedi.

Mesut Karıman, kurbanlık hayvanın sağlıklı olması gerektiğini belirterek, bunun hem İslami açıdan, hem insan sağlığı açısından şart olduğunu söyledi. Karıman, kurban etlerinin lezzet ve vitamin kaybı olmaması için de iyi muhafazasının önem taşıdığına dikkat çekti.

Vatandaşların hayvanın görünümüne bakarak verimli olup olmayacağını anlayabileceğini ifade eden Karıman, hayvanın göğüs çevresinin geniş olması, kuyruk sokumu ve kalçanın dolgun ve yuvarlak olması, sırt çizgisinin düz ve dolgun olması ve boynun kısa ve etle dolu olması gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Salih Bakıcı