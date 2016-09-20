Diğer
Kategoriler

Kurban balık fiyatlarını ucuzlattı

Çanakkale’de kurban bayramı öncesi 25 liraya satılan palamudun kilosu 10 liraya düştü.

Kurban balık fiyatlarını ucuzlattı

20 Eylül 2016 15:32

15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül itibariyle sona erince tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Ağların denize inmesiyle birlikte hareketlenen balık halindeki tezgahlarda kurban bayramı öncesi 25 TL'ye satılan palamudun kilosu 10 TL'ye düştü. Bayram sonrasında palamutta yaşanan bu fiyat düşüşü hem satıcıların, hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, “Şu anda palamut bolluğu yaşanıyor. Bayramdan önce 20 lira, 25 lira olan palamut 10 liraya kadar düştü. Bir tanesi bir kilo geliyor. Şu anda bolluk yaşanıyor. Vatandaşın da talebi var. Fiyatlarda muhtemelen daha da düşme olur. Bu balık akımı gelip geçici” diye konuştu.
Balıkçı İsmail Karakulak ise, “Şu anda palamut 5 ila 10 lira arasında. 1 kiloluk palamut 10 lira. Bayramdan önce 25 liraydı. Yarın öbür gün fiyatlar daha da düşecek. Yağmurları bekliyoruz. Yağmurda balık daha da bol olacak. Millet balığın yağlanması için yağmuru bekliyor. Herkesin dipfrizinde kurban eti var. Alan iki ya da üç tane alıyor. Dipfrizler boş olsa millet dolduracak” dedi. 

Murat Yüksel
 

Etiketler: balık fiyatları, kurbanlık


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!