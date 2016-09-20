15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül itibariyle sona erince tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Ağların denize inmesiyle birlikte hareketlenen balık halindeki tezgahlarda kurban bayramı öncesi 25 TL'ye satılan palamudun kilosu 10 TL'ye düştü. Bayram sonrasında palamutta yaşanan bu fiyat düşüşü hem satıcıların, hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, “Şu anda palamut bolluğu yaşanıyor. Bayramdan önce 20 lira, 25 lira olan palamut 10 liraya kadar düştü. Bir tanesi bir kilo geliyor. Şu anda bolluk yaşanıyor. Vatandaşın da talebi var. Fiyatlarda muhtemelen daha da düşme olur. Bu balık akımı gelip geçici” diye konuştu.

Balıkçı İsmail Karakulak ise, “Şu anda palamut 5 ila 10 lira arasında. 1 kiloluk palamut 10 lira. Bayramdan önce 25 liraydı. Yarın öbür gün fiyatlar daha da düşecek. Yağmurları bekliyoruz. Yağmurda balık daha da bol olacak. Millet balığın yağlanması için yağmuru bekliyor. Herkesin dipfrizinde kurban eti var. Alan iki ya da üç tane alıyor. Dipfrizler boş olsa millet dolduracak” dedi.

Murat Yüksel

