1 Eylül’de açılan balık sezonundan itibaren yoğun ilgi gören balık tezgahları, Kurban Bayramı’nın ardından eski yoğunluğunu kaybetti. Vatandaşların kurban etine yöneldiğini belirten balıkçılar, işlerin 1 hafta sonra tekrar eskisi gibi olacağını söylediler.

25 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Dündar, “Bu sene balık bol. Fiyatlar normal. Bazı vatandaşlar hala balık tercih ediyorlar. Şu anda tezgahlarda en bol çinakop, palamut ve istavrit var. Bunların peşine de hamsiyi bekliyoruz. 800 gram palamudun tanesi 5 liradan, çinakop 10, istavriti de 7 liradan satıyoruz. Hamsi 5, mezgit 10, barbunu da 10-20 lira arasında satıyoruz” dedi.

20 yıldır balıkçılık yapan Sezgin Kocaman, “Şu anda kurban etlerinin hala evlerde olmasından dolayı balığa pek bir talep yok. Ama tam olarak da ilgi azalmış değil. 1 hafta sonra işlerin daha da güzelleşeceğini ümit ediyoruz. Fiyatlar bedava denecek kadar ucuz. Balığa biraz daha talep olsa fiyatlar 1-2 lira zamlanabilirdi. Bundan sonra fiyatlar artmaz da bundan aşağıya da düşmez. Şu anda balıklar, vatandaşların alıp dolaba saklama döneminde. Vatandaşlar balıkları alıp, buzdolabında sakladıktan sonra tek seferde çıkartıp tüketebilirler” diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda bile balık yediklerini belirten vatandaş İsa Yılmaz (40), “Kurban olmasına rağmen yine de balık tüketiyoruz. Bu sene balık bol ve ucuz. Etin yeri ayrı, balığın yeri ayrı. Bayramın 2. günü bile balık alıp yedik. Herkesin balık yemesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Erdi Demür