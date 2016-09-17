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Kurban Bayramı balıkçıları vurdu

Kayseri’de balıkçılık yapan Ercan Tunç, Kurban Bayramı dolayısıyla balık satışlarında düşüş olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı balıkçıları vurdu

17 Eylül 2016 13:10

Kayseri’de balık sezonu açıldı. Onlarca balık çeşidi tezgahlarda ki yerlerini alırken, balık fiyatlarında da geçen seneye göre düşüş olduğu gözlendi. Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinde düşüş olduğunu söyleyen Balıkçı Ercan Tunç, "Balık sezonu yeni açıldı. Satışlarımız iyiydi ama araya Kurban Bayramı girdi. Kurbandan dolayı satışlarımız düştü. Balık bu sene bol. İnşallah iyi olur. Kurban eti varken vatandaşlar balık yemiyor. Havada sıcak. Milletimiz eti özlemiş. Buraya gelen müşterilerimizde et yediklerini ve et bittikten sonra balık yiyeceklerini söylüyorlar" dedi. Tunç, "Balık fiyatları geçen seneye bakarak çok düşük. Şimdi 3 TL’ye sattığımız palamudu geçen sene 5 TL’ye satıyorduk" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Ercan Tunç


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