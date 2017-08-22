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Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. Havayolu şirketlerinin tüm biletleri tükenirken, artan talep nedeniyle bilet fiyatlarında da artışlar yaşanıyor. Artan yolcu talebi karşılamak için, Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu şirketleri ek seferler koydu.

Kurban Bayramı havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü

22 Ağustos 2017 15:55

Türk Hava Yolları 196 ek sefer koydu

Türk Hava Yolları 25 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında toplam 196 ek sefer düzenleyecek. Yurtiçinde 113 ek sefer planlanırken, yurtdışında 83 ek sefer yapılacak. Artan yolcu talebi nedeniyle Onur Havayolları ise Kurban Bayramı süresince 90 bin yolcu taşıyacak.

En çok tercih edilen yerler

Yurt içinde en çok Bodrum, Dalaman, Antalya, Trabzon gibi noktalar tercih edilirken; yurtdışında Barselona, Roma, Paris, Prag, Budapeşte, Milano, Venedik, Londra, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Bangkok, Phuket, Saraybosna gibi noktalar tercih edilmekte.

Havayolu şirketleri yolcuları uyardı

Kurban Bayramı dönemi süresince İstanbul Atatürk Havalimanı girişlerinde yaşanabilecek aşırı yoğunluk nedeniyle yolcuların uçuşlarına geç kalmamaları için havayolu şirketleri tarafından ; yurt içi seferleri için uçuşa en az 2 saat, yurt dışı seferleri için ise uçuşa en az 3 saat önceden havalimanına gelmeleri uyarısında bulunuldu. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: Kurban bayramı, türk hava yolları


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