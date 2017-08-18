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Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızları yakalandı

Samsun'da, Kurban Bayramı öncesi çalıntı 40 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile yakalanan 1'i bayan 4 kişi gözaltına alındı.

Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızları yakalandı

18 Ağustos 2017 15:51

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığına yönelik 2 ay süren çalışma sırasında, 4 gün önce şüphe üzerine biri sahte plakalı ve diğeri 67 plakalı olan 2 ayrı otomobili durdurmak istedi. Otomobillerden biri jandarmanın üzerine araç sürerek kaçtı. 67 plakalı otomobilden yola çıkan jandarma ekipleri söz konusu araçların ve kişilerin mahalle ve meralarda havyan çalmak için önceden keşif yaptıklarını güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti. 

Yapılan çalışma sonucu hayvan hırsızlığı ile ilgili O.T. (31), O.Y. (22), İ.T. (23) ve dini nikahlı eşi G.K. (22) Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O.T.'ye ait Tekkeköy ilçesinde bulunan ahırda yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 39 adet büyükbaş ve 1 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi. Yapılan araştırmada 14 kişiye ait çalıntı 18 adet büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Çalıntı hayvanların Samsun'un Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Havza illeri ile Amasya'nın Taşova ilçelerinden çalındığı tespit edildi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muhammer Ay

Etiketler: Kurban bayramı, Samsun


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