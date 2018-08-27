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Kurban Bayramı tatili sonrası semt pazarlarına yoğun ilgi

Şanlıurfa’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından kurulan ilk semt pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kurban Bayramı tatili sonrası semt pazarlarına yoğun ilgi

27 Ağustos 2018 18:28

Tüm Türkiye’de Kurban Bayramı ile başlayan ve dün itibari sona eren 9 günlük tatil sonrası vatandaşlar kendi bölgelerine kurulan ilk semt pazarlarına yoğun ilgi gösterdi. Bayram dolayısıyla yaklaşık bir haftadır kurulmayan semt pazarlarında yoğun ilgi dolayısıyla zaman zaman vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Vatandaşların fiyatları yüksek bulduğu pazarda, domates 2, patlıcan 2 biber ise kalitesine göre 3 ile 5 lira arasında değiştiği görüldü.
Kurban Bayramı tatili sonrası ilk kurulan semt pazarına geldiklerini belirten vatandaşlar, evlerinde sebze ve meyve kalmadığını belirterek ihtiyaçlarını karşılamak için Pazara geldiklerini aktardı.

Bekir Basmacı - Sinan Özdemir
 

 

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