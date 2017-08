Kurban Bayramı’na özel beslenme önerileri

Kurban bayramı, kırmızı et tüketimimizin yüksek olduğu ve ülkemizde en çok değer verilen bayramlardan bir tanesi. Ancak bayramda tüketilen et sonucu ödem artışı, tansiyon yüksekliği ve mide problemleri yaşanabilir. Bayramda dikkat edilecek ufak noktalarla daha güzel bir bayram geçirilebilir. Medicana Anne Çocuk Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Cansu Kolukırık, sağlıklı Kurban Bayramı geçirmek için önemli bilgiler verdi.

"Kurban eti kesildiği gün tüketilmemelidir"

Kurban etinin ilk gün tüketilmemesi gerektiğini belirten Dyt. Kolukırık, ''Kurban Bayramı'nın genellikle 1'inci günleri kurban kesimi gerçekleşir. Yeni kesilen hayvan etleri ölüm katılığı taşıdığı için etler buzdolabında en az 1 gün dinlendirilip öyle tüketilmesi daha sağlıklıdır. İlk kesildiği gün tüketilen etin tüketilmesi sindirim zorluğu yaşatır, ayrıca çiğnemesi de zordur. Midede gastrit, reflü, hazımsızlık şikayetlerine yol açar. Et en az 1 gün dinlendirilip tüketilirse hem daha lezzetli olur hem de daha çabuk pişer. Böylece sindirimi daha kolay olur ve mide problemi oluşturmaz'' dedi.

"Bayramda eti fazla kaçırmaması gereken riskli grup; kronik hastalığı olanlardır"

Kırmızı et tüketiminin fazla olması kalp hastalarının, kolesterol yüksekliği ve karaciğer yağlanması olanlar için oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çeken Dyt. Kolukırık, ''Bayramda et tüketiminin yanında ziyaretlerle beraber ikramlar da önümüze gelecektir. Özellikle tatlılar, hamurişleri, şekerin fazla tüketimi diyabet hastaları için risk taşır. Bu yüzden bu grup hastalar özellikle bayramda beslenme düzenlerine, et tüketim sıklıklarına dikkat etmelidir. Kurban bayramında beslenme özelikle kolesterol hastalarında, kalp-damar hastalarında, ve kalp damar hastalığı riski taşıyan bireylerde büyük önem taşır. Bu kişilerin et tüketimi haftada 2 günü geçmemelidir. Doymuş yağ içeriği yüksek olan kırmızı etler ve kolesterolden zengin sakatatlar kan kolesterolünü yükseltir. Yüksek kolesterol ise ilerleyen zamanlarda kalp krizi için risk taşır.Yüksek kolesterol ayrıca diyabete de neden olabilir'' şeklinde konuştu.

''Et pişirilirken dikkat edilmeli''

Etin pişirilmesi konusunda uyarılarda bulunan Dyt. Kolukırık, ''Kurban Bayramı'nda eti ızgara, haşlama ve fırında tüketmenizi öneririm. Mangalda veya ızgarada pişen etlerde toksik maddelerin oluşmaması için ızgara ile et arası yaklaşık 15 cm olmalıdır. Ateşe yakın pişen etlerde kanserojen miktarı artar. Yüksek ateşte et pişirilen etlerin içi pişmez ve dışı yanar. Bu da besin zehirlenmelerine neden olabilir. Bayramda sık yapılan et yemeklerinden biri de kavurmadır. Kavurma yaparken içine tereyağı ve kuyruk yağı konulmamalıdır. Kırmızı etle yapılan yemeklere de yağ eklenmemelidir, kendi yağıyla pişirilmelidir. Bazı yerlerde kavurma sabahın ilk saatlerinde tüketilir. Oysa güne hafif bir kahvaltıyla başlayıp öğle öğününde kırmızı et tüketmek daha doğrudur'' diye konuştu.

''Eti fazla tüketmek şişkinlik yapar''

Bayramda kırmızı eti fazla tüketmenin şişkinlik ve kabızlık problemine de yol açtığını ifade eden Dyt. Kolukırık, ''Bu yüzden güne 2 bardak ılık su içerek başlanmalıdır. Hem kabızlık sorununu aşmak hem de vücudumuzda et tüketimiyle oluşan serbest radikalleri uzaklaştırmak için mutlaka bol yeşillikli salata ve sebze yemekleri tüketmeliyiz. Yeşil yapraklı sebzeler ve sebze yemekleri hem vücudumuzda detoks etkisi oluşturur, toksinleri atmamızı sağlar, hem de sindirimi daha düzenli ve sistemli hale getirir''dedi.

Bayramı tatil yaparak geçirenlerin ise özellikle açık büfede yediklerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Kolukırık, tabağın öncelikle bol salata ve sebze yemekleri, daha sonra et grubu bir besinle tamamlanmasının daha sağlıklı olacağını belirtti.