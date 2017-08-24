Kurban Bayramı'na özel sağlıklı beslenme önerileri

Işın Sayın’a göre özellikle fazla et tüketimine bağlı olarak bağırsak tembelliği ve kilo problemi olanların bu bayramda daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Et tüketiminin bitkisel besinlerden oluşan bir öğün ile dengelenmesi gerektiğini aktaran Sayın; “Etleri bir gün kavurma olarak yiyorsanız, diğer günler haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketiniz” dedi.

Hipertansiyon ve Kalp Hastaları Dikkat!

Sayın, Kurban Bayramı’nda tüketilen özellikle kavrulmuş yağlı etlerin kanda total kolesterol, trigliserit, VLDL, LDL seviyelerini yükseltebileceğini söyledi. Bu nedenle etlerin mutlaka, bol lifli bitkisel besinler ve “sirke” ile kombine edilmesinin kalp sağlığını koruyucu etkisi olduğunu vurgulayan Sayın, “Sirke; öğünde alınan doymuş yağları çözücü özellikte ve hücre içine geçişini kolaylaştırıcı etkidedir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek oluyor. Kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmelidir. Aşırıya kaçmadan et yerken, yanında sirkeli bol salata tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

Su tüketimi artırılmalı!

Sayın son olarak da su tüketimi konusunda da önerilerde bulunarak, “Kurban etlerinin yapısında doğal olarak bulunan sodyum minerali fazla. Bu nedenle Kurban Bayramı’nda yemeklerinizi az tuzlu yaparken, sofranıza tuzluk koymayın ve gün boyu bol su tüketin” dedi. Günde mutlaka 2-3 litre su içilmesi gerektiğini hatırlatan Işın Sayın, “Bayram ziyaretlerinde; meyve suları yerine açık çay/bitki çayları/sütlü kahve, hamur tatlıları/çikolata yerine ise tadımlık sütlü tatlılar/az ölçüde mevsim meyveleri tercih edilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.

